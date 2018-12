«Мы хотели ребенка, но чуть позже»: известная танцовщица с ТНТ о нелегком материнстве и танцах попой

Елена Яткина — танцовщица, больше известная многим под псевдонимом Fraules. В мире танцев вокруг её имени ходят легенды, учиться у неё почетно. Видео с танцами Елены и её команды набирают огромное количество просмотров, а сам Егор Дружинин написал ей во «ВКонтакте» и пригласил хореографом на телепроект «Танцы» на ТНТ. Девушка поставила несколько номеров танцорам Егора, Мигеля и Татьяны Денисовой, а недавно и сама выступила на проекте вместе с одной из участниц — эффектный номер сорвал овации. Корреспондент SHE встретилась с милой и улыбчивой девушкой — Елена рассказала о танцах, проектах, неожиданном декрете и мечтах каждого танцора.







Справка: Елена Яткина — 27 лет, замужем, есть дочь. Профессиональная танцовщица, знаменита в России и за рубежом. Основательница школы танцев Fraules, хореограф на проекте «Танцы» на ТНТ, организатор крупных танцевальных фестивалей, имеет множество наград, входит в число участников американского вог-дома The Legendary House of Ninja и российского The Star House Of Bonchinche. Сейчас занимается развитием своей команды Fraules Team.







С чего все началось









«Я с детства занимаюсь танцами — бальные, хореография, балет. В 10 лет родители отдали меня в "Тодес", тогда это была абсолютно другая школа. Я протанцевала семь лет, там сложился мой начальный путь в танцах. Позже я познакомилась с педагогом-хореографом Юлей Масаевой, она уже давно живет в Америке. Именно Юля открыла для меня другие танцевальные направления, я поняла, что мои танцы — далеко не все, танцевальный мир гораздо шире, и мне захотелось узнать его. Я всегда была в коллективе, мне захотелось самореализоваться в сольных выступлениях.





Вместе с Юлей я увлеклась стритовыми направлениями — хип-хоп, хаус, поппинг, потом познакомилась с дэнсхолом, вакингом, тверком. Юля увлеклась, где-то увидела и предложила пробовать. Тогда об этом ещё мало кто знал, был этап зарождения, но можно сказать, что при моем участии случилось развитие этих направлений в России, параллельно. Это сейчас дэнсхолл — самое популярное направление в школах, а тогда это было настолько ново — тряски попой, что это вообще такое?









Все мои вливания в направления танцев случались на мастер-классах. В вог я влюбилась в Париже. Он длился четыре недели, организовывал его очень престижный танцевальный дом, съезжались танцоры со всего мира. В России же было мало подобных мероприятий, вдобавок они были короткими — день или два, сложно чему-то научиться. Поэтому я летала с родителями за границу, мне тогда было 16–17 лет. Когда я все это увидела, масштабы, возможности, сильно впечатлилась».





Про школу и преподавание







«Преподавать я начала, когда училась на втором курсе, а на третьем или четвертом уже открыла свою школу. Я училась в НГТУ на факультете бизнеса, так что можно сказать, что образование мне пригодилось. О работе внайм я даже не думала, давно решила, что зарабатывать буду танцами, это то, чем я хочу заниматься основательно. Я много езжу с мастер-классами, сначала по России, потом по Европе — пик европейских классов пришелся на моё участие в "Танцах" как хореографа, мне начали звонить, приглашать. Изначально школа — это мой проект. Сейчас мы занимаемся ей вместе с мужем, это наше детище. Мой муж — тоже танцор, но в другом направлении, вместе нас свели танцы».





Про декрет и танцы











«Во время беременности мне было страшно, впереди неизвестность, очень волнительно. Мысль о том, что с рождением ребенка танцевальная карьера закончится, давила на меня. Я решила самой себе доказать, что это не про меня. Мы хотели ребенка, но чуть позже. Дети — это совсем другой мир, все видится под другим углом.





Во время беременности я очень хорошо себя чувствовала, преподавала месяца до 5–6-го, потом мне захотелось спокойствия. На 8-м месяце снялась в видео, что вызвало общественный резонанс. Я тогда делала все по согласованию с врачом, она знала, какими танцами я занимаюсь. Никого ни к чему не призывала, просто продолжала заниматься своим любимым делом. Считаю, что гораздо хуже сидеть на диване, обязательно нужно двигаться. Я слушала себя, если чувствовала, что все хорошо, значит все хорошо.











Конечно, с рождением дочки все изменилось. Ребёнок ограничивает возможности. Если раньше я могла улетать каждые выходные на мастер-классы, самолет был вторым домом, то сейчас выбираю то, что действительно интересно. Когда дочке исполнилось 3–4 месяца, я начала постепенно вливаться, вернулась на тренировки, пришла в форму и начала танцевать даже лучше, чем было, своеобразный творческий прорыв. Когда я выбиралась из дома, даже часа на два, это были такие моменты счастья — я могла делать все, что раньше, без живота. Я с таким удовольствием вела тренировки.





Были случаи, когда я срывалась, легкая послеродовая депрессия. Я не могла полноценно участвовать в мероприятии. У меня была истерика, и у дочери тоже, ей же передается мое состояние. Пропускала мастер-классы, не смогла поехать на очередной сезон "Танцев", как раз только после родов была. Постепенно я переучилась и привыкла к тому, что нас теперь не двое, а трое. Переоценка ценностей произошла масштабная. Бывает, если я нахожусь где-то и у меня появляется мысль: "Зачем я здесь, лучше бы побыла с ребенком", — я собираюсь и ухожу к дочке. Чувства, будто я что-то упускаю, нет — потому что другие приоритеты.









Сейчас мы нашли компромисс — летаем на мастер-классы втроем, иногда с нами родители. Да, я беру с собой маленького ребенка, ей комфортно, она не капризничает. Как-то мы летали в Мексику, она спокойно перенесла смену часовых поясов, три перелета. Было тяжело, но оно того стоило. Здесь вопрос отношения: если ты принимаешь то, что тебе лететь несколько часов с ребенком, настраиваешься, все пройдет хорошо; когда спокойна мама, спокоен ребенок. Нужно много терпения, иметь крепкие нервы, все реально, сейчас дочь воспринимает самолет так, как будто мы просто куда-то пошли. В первый раз без дочки я полетела в сентябре и уже три раза улетала одна, сначала было очень необычно и непривычно».





Про «Танцы» на ТНТ











«Я была хореографом в нескольких сезонах, ставила номера. Мой муж полетел участником на первый сезон и рассказал про меня, про мастер-классы в Европе, показал видео, то самое, наше знаменитое. В Москве нас не знали, заинтересовались, сказали — пусть присылает видео, пропустим без предкастинга. Я не захотела участвовать, не могла бросить школу так надолго, были расписаны мастер-классы, а ездить с туром из города в город — это затратно по времени и физически тяжело, каждый день новый город.







На втором сезоне проекта муж присутствовал на предкастинге, его снова спросили про меня. Он объяснил, что я не пойду участницей, и спросил, почему бы им не позвать меня как хореографа, они замялись, толком ничего не сказали. А потом, когда на проект прошла моя ученица Софа, мне написал Егор Дружинин, он тогда был наставником. Написал просто во "ВКонтакте" : "Хочу позвать вас в свою команду хореографом". Я не поверила, подумала, что не он, проверила страницу, даже немного испугалась. Оказалось — правда; мы обменялись почтой и договорились о совместной работе. Шел второй сезон, для Софы оказалось сюрпризом то, что приехал её педагог ставить для нее номер. Это было очень круто, конечно. На съемки всего уходит около недели, 3–4 дня постановка номера, потом эфир. Жизнь на проекте больше похожа на инкубатор — съемки, тренировки, жизнь в закрытом пространстве. Травмы часто случаются, все уставшие. Но кто-то даже влюбляется.









Через полгода я приезжала на «Битву сезонов», ставила номера для команды Егора Дружинина. А следующий сезон пришлось пропустить: я была только после родов, хотя до них я была уверена, что через месяц смогу куда-нибудь лететь, на деле оказалось иначе. Я очень хотела полететь — и была бы чуть более сумасшедшей, полетела бы. Но это нереально, даже больше в эмоциональном плане. Прилетела на четвертый сезон, на две недели, не была в чьей-то конкретной команде, но поставила несколько номеров ребятам Мигеля и Татьяне Денисовой.









В первый раз было очень интересно, необычно, страшно даже. Я была за кадром, на сцену не выходила. Я бы выступила хоть сто раз, было такое желание, но у меня слишком много того, что останавливает. Участие в проекте приносит танцорам популярность, известность, кого-то раскручивает с нуля. После проекта — мастер-классы, тур по России, это заработок. Для меня участие не настолько интересно. Конечно, я бы узнала больше людей, может быть, добавилось бы мастер-классов, но у меня они и так уже есть и сейчас я их ограничиваю, у меня дочь. Может быть, я бы заработала чуть больше, но это слишком много времени, которого у меня нет».





Про танцевальный дом











«В Париже я училась у Бенни Нинжа — отца вог-дома The Legendary House of Ninja, так получилось, что я стала его постоянной ученицей, он знал меня, мое исполнение. Как-то мы пересеклись в России, он предложил мне и еще нескольким ребятам стать российскими представителями его дома. Это очень почетно.







Вог изначально танцевали мужчины с нетрадиционной ориентацией, еще в 30-х годах прошлого века. Их изгоняли из семей, им нужно было куда-то идти. Так появились вог-дома, которые собирали всех под одной крышей. Это места сплочения всех танцоров, там есть мать, есть отец, все вместе — семья. Команда готовила выступления, с костюмами, выступала на балах и постепенно открылся вог с точки зрения стиля, появились соревнования, категории.









Танцы, если ими заниматься серьезно, — это как секта. Причастность к танцевальным домам — мечта каждого танцора. В основном такие дома существуют в Америке, но есть и в России. Дмитрий Бончинче — один из участников «Танцев» и еще трое человек, включая меня, основали вог-дом The Star House of Bonchinche. Не совру, если скажу, что в нашей стране развитие вог-культуры началось с нас.





Помимо причастности к домам, конечно, это стремление выиграть балы, соревнования, обрести популярность, давать мастер-классы, стать легендой. Я выиграла большое количество наград и в последнее время стала сталкиваться с тем, что мне не присуждают победу оттого, что у меня и так достаточно всего. Везде своя политика и правила. Моя цель на сегодня — выйти в Штаты, сделать так, чтобы мой бизнес смог функционировать на расстоянии. Сейчас я продвигаю свою команду Fraules team».







