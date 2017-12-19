Мисс силиконовая грудь

Вечер 18 декабря оказался весьма волнительным и важным для 9 девушек — решалась судьба лучшей силиконовой груди. Конкурс организовала известная клиника, предложив своим пациенткам разместить их историю с фото обновлённой себя в социальной сети Instagram. Корреспондент SHE не могла пропустить такое событие и следила за результатами. Победа досталась 29-летней Маргарите Шурховецкой, девушка выиграла сертификат на услуги клиники и фото на обложке новогоднего номера журнала. Корреспондент пообщалась с Маргаритой и ещё несколькими участницами: они рассказали, зачем делать грудь и кардинально ли обновка меняет жизнь.

Маргарита Шурховецкая, 29 лет, учится на персонального тренера











«Я кормила грудью в общей сложности 2,5 года. Поэтому желание измениться было более чем обоснованно. Ещё в моей жизни произошла трагедия — я осталась одна с двумя детьми. Не сдалась, после долгой депрессии смогла взять себя в руки и жить дальше. Сначала я взялась за свой дом, а потом и за себя.





Конечно, было немного страшно, особенно переживала за послеоперационный период. Младшему ребёнку на тот момент только исполнилось 2 года. В восстановительном периоде мне очень сильно помогла мама. Первое время было тяжело, но трудности проходят, а результат остаётся. Я осталась довольна. Операция сыграла ключевую роль в моей жизни. Я поверила в свои силы, поверила в то, что мечты могут сбываться, если перестать бояться. После я купила билеты, и мы с детьми полетели на море, и вот там моя жизнь действительно круто изменилась — у меня появился молодой человек.









Если честно, то в конкурсе решила поучаствовать больше для себя. Совсем не ожидала, что смогу победить. Думала, что многие не поймут, осудят. Но получила такой шквал позитива, глобальную поддержку друзей, знакомых и даже незнакомых мне людей. Это какое-то невероятное ощущение. Ещё раз хочу сказать всем спасибо, кто поучаствовал в моей победе».







Светлана Довган, 37 лет, модельер, собственница бизнеса











«Я всегда была обладателем груди 2-го размера, и никаких проблем с ней не было, муж говорил: "Не трогай мою красоту!". Грудь восстановилась после родов и кормления, но как-то перед отпуском мне сшили платье с открытой спиной, и я увидела, что оно сидит криво. Решила, что аксессуаром к платью должна стать сама грудь.







Страха не было, хирургу доверяла. Скромничать я не стала, мы выбрали 4-й размер, с моей талией смотрится неплохо. Легла на операцию, проснулась — грудь стоит перед глазами, в корсете, но смотреть нельзя. Первую неделю было непросто: спать полусидя, дискомфорт, руки не поднять. Через неделю была в строю. Результат оправдал все ожидания, про внимание мужа и взгляды со стороны даже говорить не приходится. Всю жизнь я жила без комплексов относительно своей внешности, а тут даже начала стесняться повышенного внимания. Но пришлось свыкнуться — с прямой спиной продолжать украшать мир и радовать свою семью.









За грудью нужно ухаживать: дома иногда я ношу корсет, кремы, масла, муж заботится, держит в руках, в которых она теперь не помещается. На ощупь грудь мягкая и естественная. Вырез стала носить глубже, могу надеть платье или топ без белья.







Когда участвовала в конкурсе, волновалась, что будут судить за откровенные фото, но иногда и купальник на пляже более откровенен. Близкие меня поддержали. Пока конкурс длился, столкнулась с фразами, что это всё ненатурально, но я считаю, что красоту нужно поддерживать. Со временем упругость кожи меняется не в лучшую сторону. И если вы состоявшаяся женщина, то держать себя в форме — ваша необходимость».







Татьяна Степахина, 32 года, мастер по наращиванию ресниц











«Меня устраивала моя фигура и до операции, я не сильно изменилась после родов, но в какой-то момент мне просто надоело однообразие и захотелось увидеть себя другой, с более округлыми формами.







Я не испытывала страха, так как решение внутри себя уже приняла. Мне безумно понравился итог операции, моя фигура приобрела ещё более шикарный вид, красивые формы. Сейчас я привыкаю к себе новой.







В личной жизни с новой грудью глобальных изменений нет, я не замужем. Но внимание к моей персоне, конечно же, стало больше. В остальном же — да, всё глобально. Я поменяла работу, сферу деятельности. Я модель, участвую в показах, в конкурсах красоты, снимаюсь в рекламных роликах, хожу на фешн-мероприятия. После пластики приглашений от фотографов стало в разы больше. Пришлось поменять 90% гардероба, стиль одежды. Но себя я стала любить ещё больше.











Вообще, я азартный человек, поэтому участвовать в конкурсе согласилась сразу. Очень люблю, когда мне делают визаж, причёску. Мне нравится менять образы как в жизни, так и на камеру, перевоплощаться для красивого кадра. Я не одержала победу, но себе и остальным всегда говорю: "Ты там, где должен быть сейчас"».







Екатерина Безрутченко, 30 лет, работает в банковской сфере, фотограф











«Сделать грудь — моя давняя мечта, я мечтала об этом, наверно, лет с 20. Так случилось, что в жизни началась череда перемен, много разных событий и в этом всём вихре ещё и сделала грудь. Я больше боялась за последствия после операции: от наркоза не отойду или ещё что. Но это нормально, каждый человек чего-то боится. Результатом я очень довольна. Я получила грудь, о которой мечтала, теперь могу носить бельё, на которое раньше только смотрела, без пуш-апа, могу носить топы, футболки без бюстгальтера, это очень сексуально. Моя фигура стала более женственной.









Участвовать в конкурсе было просто интересно, это не первый мой конкурс красоты. Мне не было страшно показать свои фотографии в интернете, написать свою историю, осуждения меня тоже не пугали. Хотела победить, в конце у нас была прямо борьба, было приятно соревноваться с девчонками».







Анна, 30 лет, хореограф









«Мне кажется, все девочки поперечные: кудрявые хотят прямые пряди, прямоволосые завивают волосы. Ну а я, обладательница почти третьего размера груди, всегда хотела иметь маленькую грудь. В подростковом возрасте комплексовала, потом смирилась и начала получать удовольствие. Потом грудь начала подвисать, а после рождения ребёнка вообще смотрела вниз, а ещё растяжки и большие соски. Хвала лифчикам с пуш-апом, они меня спасали.



Случайно я увидела рекламу клиники и акцию. Думаю, дай схожу, да спрошу, и началось. Я не знала ни размер, ни как что будет. Первые сутки после операции я умирала, было тяжело и больно, даже пожалела, что пошла на это. Через неделю я уже была нормальным человеком. Через две недели я увидела свою новую грудь и ужаснулась: она огромная, я же всегда хотела маленькую и аккуратную, а она гигантская.









Сейчас, спустя год, грудь выглядит натурально. Отёк спал, я свободно хожу без белья, ношу декольте, держу спину прямо и гордо несу свой размер D. На конкурс я пошла, если честно, только ради фотосессии, выигрывать особо не собиралась».







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