Девушка с напёрсток

Юлия Сахарова — очень миловидная 27-летняя девушка с большими зелёными глазами, выдающимся бюстом и длинными волосами. Она отличается от других красавиц необычным ростом — всего 117 сантиметров. Сибирячка не считает себя карликом и не хочет встречаться с мужчинами похожего с ней роста — честно признаваясь, что они ей не нравятся. В откровенном интервью корреспонденту НГС.SHE Юлия призналась, как родители отреагировали на её рождение, почему она боится детей и что хотела бы изменить в себе.

Юлия живёт в огромной многоэтажке на левом берегу — и приглашает на интервью к себе в гости. В просторной однокомнатной квартире 27-летняя девушка кажется ещё миниатюрнее, чем на фото, а чтобы угостить чаем, она молниеносно забирается на стул и подаёт чашки. Юля садится за стол — и оказывается на одном уровне с собеседником, так что первое впечатление от её невысокого роста быстро проходит.











Долгое время она работала мастером по маникюру, а сейчас, по её признанию, ищет себя — в этом ей должен помочь предстоящий отдых в Таиланде («накопила сама»). До путешествия она рассказала корреспонденту НГС.SHE о своей жизни:







Мама плакала первые два дня, когда видела меня. Сейчас мы смеемся на эту тему, но после родов, говорит, приносят ей меня, а я такая маленькая, страшненькая, живот торчит, ручки короткие…





Врачи даже предлагали написать отказ, но родители не стали отказываться, хотя и не думали, что такая красивая девочка вырастет. Родители у меня, наоборот, высокие — мама 176 см, папа 180 см, сестра-третьеклассница уже выше меня намного.







Я родилась под Новосибирском — в маленьком городе Куйбышеве. А в 19 лет переехала в Новосибирск, потому что делать в Куйбышеве особо нечего, с работой не очень там было. Рост не имел значения, просто все оттуда уезжают, у кого есть возможность. Мне родители помогли с квартирой, поэтому было куда уехать — потом и семья тоже переехала.











С одноклассниками у меня всегда были хорошие отношения. Единственное, что у меня был страх перед переменами, немного боялась играть со всеми. С 5-го класса я на домашнем обучении была, но это из-за травмы, сильно упала в детском лагере, и пришлось менять тазобедренный сустав.







Мне вообще казалось, что я самая красивая в классе, среди подружек. Конечно, было неприятно, когда люди пальцами показывали — и по сей день такое есть.





У нас человек без ноги идёт — и все на него оборачиваются, как дикие, а когда меня видят — наверное, вообще в ступор впадают. Я уже привыкла и стараюсь просто не обращать внимания.







Родители сильно оберегали меня, поэтому я такая инфантильная. Меня в садик не водили, например. Нужно, чтобы ребёнок привыкал к людям, контактировал — ему же всю жизнь с людьми жить, пусть и вливается в эту жизнь сразу.











Дети бывают злые. Сейчас вроде я взрослый человек, но стараюсь обходить детей стороной. Недавно мальчик лет 13 меня увидел в автобусе, начал смеяться надо мной. Я даже не выдержала — толкнула его, когда выходила. Стараюсь не давать себя в обиду. Поведение, конечно, не от возраста зависит — бывают и очень хорошие дети. Взрослые тоже странно себя ведут.





В «Сан Сити» шла, а навстречу идёт девушка, жирненькая такая, хихикает надо мной — и я прямо грубо ответила, она притихла. Лучше бы за своей фигурой следила, чем за мной.







Когда говорят слово «карлик» — сразу представляется что-то страшное. Я себя не считаю такой. Много случаев было, когда ко мне подходили люди, говорили, что я красивая — и дяденьки, женщины в возрасте. Как-то я шла на Маркса, и женщина вдруг разревелась, давай мне руки целовать — даже на колени встала, сказала: «Вот, это ещё я не могу свою жизнь устроить, а ты такая молодец!».







Бывает, что меня путают с детьми. Я как-то поздно вечером возвращалась от родителей, музыка в наушниках. Иду себе, иду — и вдруг слышу, что кто-то за мной бежит, женщина — раз — меня за плечо хватает! Поворачиваюсь, а она: «Ой, извините, я думала, ребёнок потерялся». На такое я не обижаюсь, просто забавные ситуации происходят.











Я же всегда себя принимала какая есть — единственное, что можно было бы изменить… Ноги сантиметров на 10 побольше! У меня всего лишь рост меньше на 40 сантиметров — это не делает меня какой-то ущербной. Если люди на меня как-то не так смотрят — это их проблемы, не мои.







Каблуки вообще не ношу. Они у меня есть, конечно, взяла чисто для того, чтобы куда-то пойти — в театр, например. Слишком высокие каблуки смотрятся ужасно — в три погибели свернёшься, пока дойдёшь! Я за комфорт. И в повседневной жизни каблуки смотрятся пошло.





Даже если я каблуки 20 сантиметров надену — всё равно сильно выше я не стану.







У меня стандартный 42-й размер одежды, за счёт груди. Единственное — подшиваю рукава кофт, штаны — а так особо нет проблем, фигуристая же. В молодёжных магазинах можно подобрать одежду: Bershka, Stradivarius и так далее. С обувью бывают проблемы, да — у меня 32-й размер, и найти что-то сложно. В ателье была, а у них даже колодки нет 32-го размера.











Я хотела быть ведущей всегда — мне казалось, это очень классно. Потом меня позвали работать аниматором, забросила сейчас эту идею. Но в цирк не хотела бы точно. И не хотела бы, чтобы мой мужчина работал в цирке. Меня как-то в бассейне увидел режиссёр современного театра, позвал к себе. Я пришла, посмотрела на их репетицию. Он на меня что-то надел, давай отрезать от меня как бы лишние куски. Так было не по себе! Это было похоже на ритуальное убийство! Больше мы не виделись.







В магазинах часто бывает нужно что-то, но оно на верхней полке. Так подумаешь, значит, не так уж и надо было. Люди тоже часто стараются помогать, если видят, что мне что-то нужно. Кто добрее? Мальчики добрее, чем девочки. Девочки меня в принципе не сильно любят.











Пишут мне маленькие мальчики, хотят познакомиться, но я не люблю маленьких мальчиков, вот и не знакомлюсь, не отвечаю на сообщения. Может, у маленьких людей комплексы — и они выбирают больших. Или просто всем девушкам нравятся высокие парни. И я, кстати, нравлюсь большим мужчинам.







Самый высокий мужчина, который у меня был, 192 сантиметра ростом. Вот с ним мне было очень неловко. Мы идём, гуляем, а я ему по пояс на каблуках. Со стороны, наверное, это смотрится как Тимон и Пумба. Для меня идеально, чтобы мужчина был 180 сантиметров ростом.







Недавно врач меня спросила: «Ну почему вы такая маленькая?». Так хотелось сказать: «Вы врач, вам же лучше знать!». Не знаю, почему я такая маленькая, звёзды так сошлись! Органы у меня абсолютно стандартного размера — это даже удивительно. Тебе, врач говорит, надо срочно рожать. Но от кого! Людям в принципе сложно найти своего человека, дело совсем не в росте.







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