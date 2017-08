Бьется, значит любит (интервью, фото) 15.08.2017 Девушка придумала браслет, который может определить любовь - он покажет и объяснит чувства мужчины Анастасия Стельвага Симпатичная блондинка Анастасия Стельвага изобрела браслет счастья не просто так — её вдохновили семь долгих месяцев без любимого мужчины. Устройство, помогающее чувствовать пульс и распознавать эмоции, ещё в стадии разработки, а на массовый рынок должно отправиться через несколько лет. Выпускница НГУ рассказала корреспонденту SHE, может ли маленький электронный браслет заменить романтическое свидание, какие главные проблемы у тех, кто любит на расстоянии, и почему всё ещё нелегко в современном мире быть девушкой-разработчицей. Справка: Стельвага Анастасия — создательница стартапа InTouch, устройства, которое распознаёт эмоции. Родилась в Барнауле, окончила физический факультет Новосибирского государственного университета, в том числе магистратуру. Поступила в Сколковский институт науки и технологий (Москва), обучалась в MIT (США), сейчас — аспирант Сколтеха. 26 лет, помолвлена.

История создания «браслета счастья» очень романтична. Предыстория наверняка тоже: как вы познакомились с Александром?

Познакомились в Москве, в Сколтехе, и занимались бальными танцами вместе. Позже ещё выяснилось, что мы оба также увлекаемся стартапами. Саша расшифровывает геном, он вычислительный биолог — и много учился, в США участвовал в различных проектах. Так получилось, что у нас совпали поездки в США — у него уже работа, а у меня учёба была. Моя поездка тоже должна была растянуться на год, но мне пришлось вернуться раньше, а он остался там ещё на 7 месяцев.



Анастасию и Александра сплотила не только любовь к науке, но и бальные танцы Мы поняли, что придётся расстаться на значительное время, и в тот момент мне в голову пришла идея устройства, плюс я понимала, что с моим опытом обучения это возможно воплотить в жизнь. Сказала об этом Саше, и он сказал: «Прикольно, делай». И дальше я практически 9 месяцев без него продумывала проект. Мы что-то обсуждали, но в целом это был мой проект с ребятами из новосибирского Академгородка, моими друзьями. Когда он вернулся — захотел участвовать на равных. Конечно, я согласилась.



Что даст это устройство — неужели сможет заменить любимого, который находится далеко?



Надеюсь, что не заменит, хотя такой тренд уже существует в секс-индустрии, которая обещает полностью заменить партнёра! Мы же ушли от концепции полной физической замены человека, хотя сначала думали об утопическом варианте передавать и тактильные ощущения.

Нам кажется, что наше устройство реально дополнит, а не заменит отношения, потому что это невозможно.



Сначала устройство предназначалось для разделённых расстоянием пар, сейчас это скорее универсальный инструмент, алгоритм, позволяющий распознавать эмоции, основываясь на физиологии. Одному человеку он может дать лучшее понимание самого себя или партнёра — особенно если он далеко. Подразумевается, что большая часть информации о человеке будет отображаться на телефоне в специальном приложении к браслету. Цветовой индикатор покажет, что ты сейчас чувствуешь — не только то, как бьётся сердце. Например, если злишься — явно не стоит принимать какие-то важные решения в этот момент, устройство может тебе повибрировать.



То есть у изобретения глобальная цель — научить людей понимать себя и других?



В общем, так. Мы часто забываем о том, что все мы разные, и оцениваем друг друга по ценностям, которые внутри нас. Одна и та же ситуация вызывает объективно разные эмоции у людей, которые в неё попали. Устройство может помочь нам быть толерантнее, принять другого человека с его чувствами, какие они есть, не пытаться его изменить, а наоборот — поддержать.



Многие люди часто не дают себе прочувствовать в полной мере эмоции, боятся негативных — зажимают их внутри, из-за чего возникают проблемы со здоровьем и в личной жизни. Хорошей иллюстрацией является, как ни странно, мультик «Головоломка»: там наглядно объяснено, что со своей печалью лучше встречаться иногда.



Какие ещё в мире сейчас есть устройства для влюблённых, из-за обстоятельств оказавшихся в разных концах света?



Например, есть колонка, которая кладётся под подушку и передаёт сердцебиение любимого, который где-то далеко спит, — у него на руке надет браслет, который считывает пульс. Ещё пытались сделать обнимашки — такие пояса, который бы стягивали тебя, когда другой человек нажимает на кнопочку. Когда-нибудь в будущем, когда у нас будут классные киберкостюмы — мы будем их надевать и полностью погружаться в виртуальную реальность. Думаю, что будут механически достаточно точно передаваться ощущения прикосновения, объятия.



По словам Анастасии, девушкам среди коллег-мужчин по-прежнему непросто Но это один подход к решению проблемы разлуки — создать эффект полного присутствия. Мы рассматриваем другой подход к проблеме — более абстрактный.

Мы не воссоздаём присутствие любимого, а скорее даём о нём дополнительную, уже проанализированную информацию. Конечно, обнимающий пояс даст эффект сдавливания, но будет ли это заменой близости?



Я интервьюировала много пар, которые сейчас в отношениях на расстоянии. Спрашивала, какие у них проблемы. Некоторые из пар рассказывали об ощущении, что Skype — это что-то ненастоящее, что человек как нарисованный и это всё обманка.



О каких ещё проблемах рассказали эти пары? Кстати, из каких они стран?



Я опрашивала людей из разных стран: Индия, Финляндия, США, Китай, Испания, Россия. Но получилось, что проблемы у них схожие! Многие беспокоятся о безопасности любимых людей. Создали недавно кольцо с кнопкой «Я нахожусь в опасности», на неё нажимаешь, скажем, если нехороший человек подошёл.



Недоверие — серьёзная проблема. Особенно когда люди находятся в разных часовых поясах и им просто недостаёт информации о партнёре, возникают подозрения в изменах.



Особенно сложно приходится парам, находящимся в разных часовых поясах: ведь в различное время дня мы настроены по-разному, и в то время, когда одному одиноко дождливым вечером, у другого может быть строгая бизнес-встреча.



Настя, ты разбираешься в технике. Бывает такое, что сама чинишь какую-то электронику дома? Как мужчина это воспринимает?



Так сложилось, что я ближе к электронике, а Александр — к биологии. В каких-то аспектах я могу знать больше в силу образования, а в каких-то — он. Важно, чтобы мужчина был достаточно уверен в себе.

Сашу мои знания ни капельки не задевают, он с радостью готов принять совет. Если кабель от колонки оторвался — спаять могу, это простейшие бытовые дела. Но и физическую силу никто не отменял! Это больше мужское, конечно.



Сейчас вы с Александром всегда вместе физически: дома, на работе. Бывает тяжело?



Нет. Думаю, что в паре должны совпадать планы — либо оба хотят размеренной комфортной жизни, либо оба хотят приключений с рюкзаками, либо как мы — изменить мир, это у нас общее. Мне кажется, мы вообще сошлись на нашем отношении к риску в жизни — любим глобальные проекты. Если работать — то 24 часа в сутки, если что-то делать — пусть это будет действительно важное и новое.



Неужели не устаёшь? Может, задумывалась о спокойной офисной жизни?



Стартап — это дело молодых. Вкалывать по полной, получать навыки, которые потом окупятся. Комфорт нужен, конечно, — и чем старше становишься, тем больше хочется зайти в хороший салон красоты, выспаться на удобном дорогом матрасе, кушать свежую рыбу… Но нормальная жизнь в том понимании, чтобы работать с девяти до шести, иметь фиксированный отпуск, на который я должна отпрашиваться за полгода, — я никогда не хотела, и меня даже пугает. Я хочу быть сама себе хозяйка.

Остальные твои коллеги — тоже мужчины. На физфаке, где ты училась, тоже обычно дефицит девушек. Чувствуешь ли какую-то снисходительность в работе со стороны молодых людей?



Бывает такое, когда только знакомишься с кем-то. У меня была история, когда я пришла на собеседование с одногруппником.

Наш потенциальный начальник пожал руку моему одногруппнику и просто игнорировал меня, даже не поздоровался, хотя мы пришли совершенно на равных условиях.

В процессе разговора я вставляла где-то своё слово. Потом он пожал мне руку — и меня пригласили в эту компанию. Приходится быть более активной, чтобы тебя попросту заметили.



Команда Анастасии По моему опыту, женщины, которые занимают серьёзные позиции, — директора заводов, топ-менеджеры и учёные, — зачастую они знают свою область лучше мужчин, на уровне лучших специалистов. Потому что если они там оказались — они действительно классные.



Есть запрос у общества на то, чтобы женщин в науке, в IT стало больше. Элементарный пример — последние голливудские фильмы. Женщины там выглядят уже по-новому: это сильные физически, умные, интересные личности. Общество ждёт таких суперженщин, которые не только на равных с мужчинами, но и в чём-то лучше. Мужчины понимают, что мы тоже люди и многое можем.



Не думаешь, что может быть опасно для здоровья — стараться обогнать всех мужчин во всём?



В Москве и особенно в США я часто вообще забывала, что я девушка, в хорошем смысле. В Новосибирске чуть похуже с этим. А там я не чувствовала себя особенной, IT — наверное, самая феминистическая сфера сейчас. Девушки стараются выглядеть спортивно, не выделяться, очень жёсткие, серьёзные, — в этом и плюсы, и минусы. Но тем не менее на равных с мужчинами.

Минус в том, что нам всё ещё не стоит проявлять свою женственность, стоит один раз показать эмоции — будут воспринимать как истеричку. А я очень эмоциональный человек!

Сейчас общемировая тенденция — стараться позволить женщинам сохранять свою женственность: носить каблуки или яркие кофточки, и при этом быть хорошими профессионалами. Мужчины должны дать нам свободу быть женщинами.

Этим летом ещё одна сибирячка, занимающаяся наукой, рассказала НГС.SHE о нелёгкой жизни красавицы в учёной среде. Молодая кардиохирург Александра Таркова из клиники Мешалкина получила 100 тысяч рублей от мэрии за разработку лекарства, которое останавливает кровотечение. В интервью она поделилась мыслями о роли женщин в медицине и о занятиях с тяжёлой штангой. В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.



Мария Морсина

