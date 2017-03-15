Для Лидии Хомич ласковое слово «отпуск» не ассоциируется с пакетным туром и не заканчивается пляжным шезлонгом под пальмой. Начав с соседнего Томска, Лида объездила 50 стран и сейчас уезжает в 51-е путешествие в Исландию — из каждой страны обворожительный фотограф привозит эксклюзивные кадры и воспоминания. Корреспондент SHE собрала самые интересные из них и совместила с завораживающими кадрами Лиды из самых разных уголков мира.





Азербайджан. Азербайджанцы оказали нам наивысшее гостеприимство. В разгар летнего дня мы зашли в пляжный бар освежиться холодными напитками, хозяин познакомился с нами и предложил вечером зайти к ним — будет сбор его родственников. Мы зашли, в итоге нас накормили, напоили абсолютно бесплатно, учили танцевать лезгинку и сказали, что мы отныне их братья и сестры. Самым главным и уважаемым был их дядя. Он возил нас в свое горное кафе, угощал разными вкусностями так, что мы уже просто не могли есть, и все хотел подарить мне одно из своих заведений. (Смеется.) А еще Баку удивил, мы вообще не ожидали от города ничего особенного. А он оказался очень и очень красивым. Весь город отстроен и подсвечен, красивая набережная, центр, смотровая площадка, старый город (кстати, я сразу отметила, что в старом городе вообще нет сувенирных лавок).









Албания. Когда я говорю, что мы были в Албании, многие недоумевают: «А что вы там забыли?». У нас ничего не знают про эту страну, русских возят из Черногории только до столицы Албании, до сувенирного магазина и обратно. На самом деле в этой стране есть великолепная природа, интересные города, горы и море. Мы ходили через перевал, плавали по горному озеру, встречали шведов, немцев, норвежцев (а уж они-то знают толк в природной красоте с их фьордами). И ни одного русского.









Армения. Побывали в высокогорном монастырском комплексе, куда ведет самая длинная в мире пассажирская канатная дорога «Крылья Татева». Жили в интересной эковилле, где каждый домик выполнен в форме винного бочонка. Наш располагался прямо на краю глубокого ущелья. На противоположной стороне ущелья за горными хребтами находится уже Нагорный Карабах. Все знакомые армяне, как только узнают, что мы там были, сильно удивляются, сразу видно, насколько им это приятно. В столицу — Ереван — приехали вечером в воскресенье и поразились, сколько было народу, все гуляли и веселились, причем это не был праздник или какой-то выходной день. Москва — и та в это время уже не так гудит. (Смеется.)









Барбадос. Этот остров-государство я посещала во время круиза по Карибам. Мы попали на праздничный выходной день, поэтому многие магазины и заведения на острове были закрыты, мы с друзьями бродили по центру Бриджтауна (столица Барбадоса) в гордом одиночестве, на улице не было почти ни души. В итоге решили затусовать на столичном пляже, катались на гидроскутерах, пили карибский ром и растекались под жарким солнцем. Кстати, ром на Карибах очень дешевый (местное производство), и там существует его множество разновидностей, начиная от не слишком крепких со всевозможными вкусовыми добавками — кокосовый и ананасовый, заканчивая очень крепкими сортами. Однако на круизный лайнер нельзя было проносить алкоголь, и на входе наличие стеклянных бутылок всегда проверяли на спецленте (чтобы пассажиры тратили свои денежки в лайнерских барах за коктейли втридорога).









Бразилия. Поразили каскады Игуасу, я видела водопады в Индонезии, Африке, Норвегии, видела Ниагару. Но эти каскады не сравнимы ни с чем. Жили на маленьком острове Илья-Гранди, там запрещен любой транспорт, кроме велосипедов, и до некоторых пляжей можно добраться только пешком через джунгли либо на лодке. Понравилась кайпиринья — популярный бразильский коктейль из кашасы, лайма и тростникового сахара, замечательно пьется в жару. Сан-Паулу можно сравнить с Москвой, всегда нереальный «движ», что-то происходит (в Сан-Паулу очень очень много голубых пар, можно пройтись полчаса и встретить 10–20 пар). Рио-де-Жанейро же похож на Питер. Не стоит в Рио ходить одному, тем более в вечернее время суток, вас по-любому ограбят. Мы прожили там 3 дня — и за 3 дня 2 раза прямо и 1 раз косвенно подвергались нападениям местных с целью завладеть нашим имуществом (один раз средь бела дня).





Но если видеть в этом специфику, определенный дух города, — в желании нажиться на беспечных иностранцах, то в остальном этот город очень интересен и колоритен и там много хороших людей. А вид с горы Корковадо (на которой стоит статуя Христа) и с горы Сахарная Голова (символ Рио) открывается поистине великолепный.









Греция. Помимо обычных мест посещения (вроде острова Санторини), плавали на остров Иос. Там каждое лето съезжается огромное количество европейской молодежи и остров превращается в одну большую шумную тусовку наподобие испанской Ибицы. Когда официантка в пляжном баре узнала, что мы из России, очень удивилась, она никогда не видела русских на этом острове.









Грузия. В Грузии нас принимали безумно радушно, пожалуй, Грузия и Азербайджан больше всех из посещенных стран поразили своим выдающимся гостеприимством. В Тбилиси живет дядя нашего товарища из Москвы, нас было около 15 человек, когда мы заехали к ним в гости, для нас был накрыт огромный стол (мы совершенно незнакомые им люди), готовить для нас угощения помогали все, включая соседей. В дорогу на горнолыжный курорт нас снабдили по полной, дав просто огромный бочонок домашнего вина и чачи. В Гудаури тоже принимали радушно, бесплатно подвозили, угощали, а инструкторы из проката лыж активно ухаживали за нашей подругой, она голубоглазая блондинка — говорили, что голубые глаза самые красивые глаза на свете.









Доминиканская Республика. В Доминикане мы побывали совершенно случайно. Итак, наше новогоднее путешествие состояло из двух частей: первая часть была посвящена круизу по Карибским островам, вторая — осмотру американских городов Орландо, Майами, Вашингтон. Но все вышло иначе. Первая часть поездки прошла как планировалось. И вот мы после карибского круиза пускаем фейерверки в Пуэрто-Рико (а это остров), откуда назавтра у нас самолет на континент. И тут кто-то из наших выходит на почту и видит письмо от авиакомпании, что, оказывается, рейс отменен . В это время над материком бушевал аномальный по силе снежный шторм, и никто не знал, когда он закончится, рейсы снимали сотнями и вариантов улететь пока не было. На ночном пароме уплыли в Доминикану, где протусили несколько дней, и потом оттуда на перекладных добирались до России через Атланту и Филадельфию.









Индия. Была в нескольких городах и штатах. Больше всего в Индии я хотела увидеть мавзолей-мечеть в городе Агра — Тадж-Махал. Города Индии очень колоритны. Мне нравится их особенность — носить цветные сари. Я люблю индийские фильмы, наполненные песнями и танцами. Но здесь же тебе и невероятная грязь, и нищета, и перенаселенность. На курортах это еще не так заметно (хотя заметна невероятная медлительность персонала, проще самому себе еду приготовить, чем ждать в кафе ). А вот в городах от этого просто некуда деться. И еще эта особенность индусов — где бы ты ни находился (например, остановился на улице заглянуть в карту), вокруг моментально собирается толпа местных, которые стоят на некотором отдалении и просто пристально на тебя смотрят и покачивают головой.









Индонезия. На Бали была 2 раза. Но впечатлилась я не столько им, сколько путешествием на остров Ява. Мы вдвоем с подругой чуть не сутки добирались до высокогорного местечка, чтобы переночевать там и утром отправиться встречать рассвет с видом на вулкан Бромо, а потом гулять по бескрайним полям застывшей лавы и заглянуть в жерло потухшего вулкана. Перед рассветом местный мальчишка вел нас по скользкой после ливня тропинке в джунглях в темноте почти на ощупь, рискуя поскользнуться и улететь далеко вниз в кусты, чтобы встретить рассвет с видом, как в Парке Юрского периода. Ездили в храмовый комплекс Боробудур (как в Камбодже Анкгор-Ват, только он кхмерский, а здесь буддийский), пробовали суп из кобры и питона.









Ирак. В Ирак мы ездили в 2011 году. В арабской части страны (где располагаются города Багдад и Мосул) мы не были, были в курдской части — в Курдистане (в городах Эрбиль, Анкава). Таксисты-курды отказывались везти нас в арабскую часть, это было очень опасно и для них самих, и для иностранных туристов, которых могли взять в заложники. В самом же Курдистане мы были удивлены, не ожидали увидеть там современные мегамоллы, красивейшие парки, поля для мини-гольфа.





Когда в стране только-только закончилась война, ожидаешь увидеть там все что угодно, кроме такого. А еще был замечательный момент: мы забрались в часть города, где шли реставрационные работы, и гуляли там. Вдруг из одной постройки вышел военный и жестами пригласил нас войти внутрь. Внутри сидели вояки с командиром, и никто не говорил по-английски. Ощущения были противоречивые. И вдруг нам вынесли тарелки, полные каши с курицей, а следом подали чай. После этого с нами начали фотографироваться. Надо было видеть их довольные лица. Ну а уж мы-то это приключение не забудем никогда.









Иран. Это первая страна, где девочкам из нашей компании все время пришлось носить платки и длинные свитера, ходить с непокрытой головой там считается неприличным. В Тегеране платок уже чисто формален и почти не скрывает волосы, но и там все его носят, иначе рискуешь нарваться на полицию нравов. А в других городах все женщины ходят в чадре. Законы в этой стране очень строгие, но местные учатся их обходить, потому что повеселиться любят все, независимо от страны и национальности. Запомнилась поездка на джипах по высоченным барханам в пустыне. Мне было очень страшно, несколько лет назад я попадала в аварию, автобус, в котором мы ехали, упал на бок.









Испания. Больше всего запомнились острова — Пальма-де-Майорка и Ибица. Ибица — конечно, по разнузданным вечеринкам. Пальма-де-Майорка — экскурсией в пещеры Дракона, там очень красиво. Еще момент — когда по подземному озеру туристов катают на лодках под звуки музыки, а сами лодки украшены гирляндами из огоньков, и все это происходит почти в темноте. Выглядит эффектно.









Камбоджа. Столица Пномпень мне совершенно не понравилась. Первое сильное воспоминание — это индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Второе сильное впечатление — это хэппи-пицца. (Смеется.)





Еще нас там обокрали, причем буквально за день до этого один местный хороший человек предупредил о таких наклонностях его соотечественников, как они проезжают мимо на мопеде, вырывают сумку и уезжают. Когда мы с девочками шли на пляж, у меня из рук вырвали пакет, но там были только шорты и вода. А вот нашим друзьям повезло меньше, пошли снимать деньги в банкомат вечером — когда они вышли, сдернули сумочку, денег там не было, но был телефон.





Последнее и самое сильное впечатление — как я увидела светящийся планктон, когда мы жили в Сиануквиле (главный пляжный курорт страны). Просто так его не видно, но когда ты в темноте в воде начинаешь водить руками, то у этого планктона высвобождается электрический заряд, и за твоими руками следует сноп вспыхивающих и потухающих искр. Когда ты забегаешь в море, то все твое тело светится и за тобой следует сноп искр.









Катар. Город Доха (столица) мы осматривали на бесплатной ознакомительной экскурсии на пересадке, когда летели из Кении авиакомпанией этой страны (Qatar Airways). Я не была в ОАЭ, и меня, конечно, впечатлило очень сильно. Город-иллюзия, слишком идеальный, слишком картинный. У меня были стойкие ассоциации с фильмом «Шоу Трумана», когда герой всю жизнь жил в муляже настоящего мира. Все максимально чисто, максимально ново и максимально эффектно сделано. Успели мы немного, но и этого хватило для сильных впечатлений: посетили основные места Дохи, фотались с соколом, заезжали на настоящий местный базар с горами специй и разноцветными канарейками в клетках. Причем базар опять же был вылизан, и он отличался от рынков в других странах, где видна настоящая жизнь, а здесь будто декорации фильма про перфекциониста.









Кения. В национальном парке рядом с Найроби близко видели диких животных — жирафов, зебр и антилоп, носорогов и страусов. К сожалению, кошачьих увидеть не удалось — нам сказали, что мы приехали поздно, после обеда, и львы уже наелись и отдыхают где-то от жары. Хорошо отдохнули в морском курортном городе страны Момбасе.





Насчет столицы Найроби: думала, что это мегапопулярный туристический город, а пока гуляли там, белых людей встретили всего один или два раза. В центре города, где расположены офисные здания, все ходят деловые с ноутбуками и деловито разговаривают по мобильникам, никто не обращает на вас внимания. Но стоит немного отдалиться от центра, и попадаешь в самую настоящую гущу черных людей, которые совсем не дружелюбно на тебя смотрят. И еще одно воспоминание, как наш ночной поезд магическим африканским способом опаздывал на место назначения часов на 15, а нам нужно было улетать. Поэтому мы сошли с поезда в какой-то кенийской глуши, долго искали микроавтобус и потом еще стояли в сильных пробках, рискуя никуда не улететь.









Китай. Была в Гонконге и Макао. Про Макао — этакая специфическая игорная страна внутри страны, по оборотам покруче любого Лас-Вегаса. Наш отель располагался на территории самого большого в мире казино Venetian Macao. Мы ходили в казино чисто из любопытства, посмотреть, как все устроено, поэтому, естественно, мы оперировали очень-очень мелкими суммами по сравнению с теми, на которые играют там люди. Над нами откровенно потешался человек, у которого мы меняли деньги на входе в казино, на такие суммы там просто неприлично играть. Про Гонконг — первое: видела статую Брюса Ли — культовая для меня фигура по фильмам из детства. Еще в Гонконге мы катались на канатной дороге на острове Лантау, там можно выбирать — либо обычную кабинку, либо кабинку со стеклянным полом, мы, конечно, выбрали ее. Очень интересная достопримечательность в Гонконге — уличный эскалатор (самый длинный эскалатор в мире), он состоит из нескольких секций общей протяженностью около 800 м. Поскольку в городе большой перепад высот, то сделан он, чтобы помочь людям, минуя транспорт и пробки, добираться таким образом до работы и домой, ну и интересно кататься на нем и знакомиться с городом.









Малайзия. В столице страны Куала-Лумпур уже несколько лет живет моя близкая подруга из Новосибирска, и когда мы с моим парнем и друзьями зимой 2014-го улетели пожить в Азию, то после Тайланда поехали в Малайзию. Побывали на острове Лангкави, после тайского Пангана с его «Фулл Мунами» на Лангкави было непривычно, все местные девочки были мусульманками и ходили в довольно закрытых одеждах. Также был непривычен потом КЛ (как называют местные Куала-Лумпур), по сравнению с Бангкоком он казался суперсовременным (я уже молчу про Сингапур, куда мы поехали потом). В КЛ я провела фотосессию двум местным девочкам, это знакомые моей подруги из Новосибирска. Обе девочки из мусульманских семей, но у одной родители прогрессивные, и за пределами вуза она спокойно могла носить любую одежду, включая вечерние наряды. Второй же девочке родители не позволяли таких вольностей, и фоталась она в закрытой одежде (хотя она являлась, несмотря на это, местной моделью). Еще одно воспоминание из Малайзии — вся еда постоянно была острой.









Сент-Китс и Невис. Государство в Карибском море, состоящее из двух островов — Сент-Китс и Невис, — была там во время круиза по Карибам (на фото наш круизный лайнер). Впечатлений много, многие из них стандартные: море невероятного цвета, белоснежный песок, карибский ром. Но на каждом острове случалось что-то свое особенное: то попадешь на уличный концерт музыкантов, и это все смотрится невероятно колоритно, все эти одеяния, музыка, язык. То на местный рынок — мы, кстати, всегда стараемся попасть в такие места в поездках — вроде местного рынка, активно знакомимся с бытом местных, пробуем уличную еду, хотя многие брезгуют.









Норвегия. Была в круизе по Норвегии прошлым летом. Круиз — замечательная возможность увидеть несколько мест в рамках одной страны или региона. Круизная контора была испанская, соответственно подавляющее большинство туристов на корабле составляли испанцы, причем молодежи почти не было, кроме парочки молодых чилийцев и нескольких русских (на корабле было несколько баров и две дискотеки, на которых все, несмотря на возраст, отрывались одинаково рьяно). Стояла полярная ночь, т.е. было одинаково светло и днем, и ночью. Фьорды, конечно, красивые. Пожилых испанцев возили в горы на автобусах, а мы везде ходили пешком (несмотря на то что тусовались ночами напролет на корабельных дискотеках). Понравился городок Олесунн, построенный в необычном стиле ар-нуво.









Португалия. Просто обожаю Азоры (Азорские острова, заморская территории Португалии в Атлантическом океане), с удовольствием пожила бы там — красивейшие леса, и океан, и вулканические озера в кальдерах. Впервые видела там колибри, и не в зоопарке, а в дикой природе, сначала подумала, что это бабочка. Понравился город Порту, ходили на экскурсию в один из многочисленных заводов по производству портвейна (конечно же, с дегустацией). Люди в Португалии невероятно открытые. Мы придумали тему: прикрутили камеру GoPro сверху к бутылке вина и ходили по улицам — предлагали всем угоститься винишком (а камера соответственно в это время все снимала, и потом мы смонтировали ролик с лицами самых разных людей). Так было выпито 3 бутылки. Так вот из всех, кому было предложено, отказались единицы. Никто не брезговал, не смотрел криво.









США. Эта страна огромна, я была там, но далеко не во всех местах: была в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Буффало. Нью-Йорк — не мой город, хотя была там 2 раза, но не прониклась. Это, конечно, не значит, что не полечу туда снова, тем более что через него проходят основные маршруты в другие города США. Продолжу с ним знакомство однозначно. Удивила статуя Свободы — она оказалась гораздо меньше, чем я думала, нам все время показывают ее в американских фильмах с воздуха, где снято так, что кажется, она гигантская. Плюс она оказалась зеленого цвета, а не светлого. Очень интересно было побывать на Брайтон-Бич (хотелось побывать там еще с детства после просмотра комедии с Харатьяном). Приезжаешь и будто попадаешь в 90-е — везде вывески на русском «Меха», «Оформление бровей ниткой».









Тайланд. Была там несколько раз и посетила довольно много мест. Моя любовь — Симиланы, если вы на Пхукете — обязательно сплавайте, не вода, а хрусталь какой-то. Жили на тусовочном острове Панган, застали все 3 феста — Black Moon, Half Moon и, конечно же, знаменитый Full Moon. А еще мне очень понравилось на одном из островов Пхи-Пхи. Транспорта на нем нет, но остров небольшой, и, чтобы его пройти полностью вдоль, понадобится примерно час (либо можно на лодке).





Примечательно, что большинство знакомы лишь с одной частью острова, на которой располагается порт, вода там грязная, зато с этой стороны находятся все тусовые бары, откуда молодежь отправляется на Панган. А вот на другом конце острова все совсем не так: там тихо, спокойно, чистейшие пляжи с белоснежным песком, кристальная вода и обалденный подводный мир.





Одно из самых сильных впечатлений: как-то мы снорклили в надежде увидеть рифовых акул. Я плавала над коралловыми рифами, а там все персонажи из «Русалочки» (мультфильм. — В.Т.) вместе взятые. Тут мой товарищ подплывает к краю, где заканчивается риф, и сразу начинается темный провал в глубину. Он встает на огромную закрытую раковину (как в «Русалочке» были). И тут из глубины с одной стороны показывается огромный косяк больших синих рыб. Это было очень жутко, но великолепно, я не могла сдвинуться с места.









Танзания. Одно из впечатлений: в Дар-эс-Саламе 31 декабря, гуляя по городу, зашли в маленький темный бар, баром его можно назвать с большой натяжкой в привычном для нас понимании. Скорее маленькая темная комнатушка с парой-тройкой столиков и теплой местной водкой, каждая порция которой была фабрично фасована в запаянный пластиковый пакетик по 50 или 100 г. Внезапно в бар зашел пожилой афроамериканец и, узнав от сидевших там, что мы из России (уже успели пообщаться), заговорил на чистейшем русском без всякого акцента. Оказалось, что он учился в России и служил моряком где-то под Архангельском. Второе впечатление: как летели с острова Занзибар в материковый город Аруша на маленьком турбовинтовом самолете. Я вообще обожаю самолеты и все, что с ними связано, на маленьких вообще летишь низко и видишь все красоты.









Тунис. Первое запоминающееся событие: как в курортном городке Сусс я, переодевшись в костюм Землянички, ходила по пляжу и предлагала всем находящимся там иностранным туристам коктейль из детского ведерка с надписью «водка», наливая его в стаканы детской же лопаточкой. Коктейль состоял из водки и грушевого сока. Никто не отказывался. Второе воспоминание: мы решили на денек съездить посмотреть столицу страны. Приехали утром на поездке, погуляли по городу и вечером готовились уехать обратно на море. Идем по городу в сторону вокзала — и видим поваленные рекламные щиты, мотки колючей проволоки, потом увидели вдали неистовствующую толпу, люди били битами машины. В самом железнодорожном вокзале были разбиты стекла, а внутри стало щипать глаза. Оказывается, в городе были волнения и проводились демонстрации — и толпу демонстрантов из здания вокзала прогоняли слезоточивым газом. Кое-как мы сели на поезд и уехали обратно на море.









Турция. Казалось бы, самое обычное для наших направление. Но если не ограничиваться морскими курортами, то можно увидеть гораздо больше. Меня впечатлила Каппадокия — местность с поистине марсианскими ландшафтами и древними подземными городами. Рано утром устраивают полеты на воздушных шарах, их поднимается в небо десятки, чтобы посмотреть на местность сверху. А если вы летите Turkish Airlines и у вас несколькочасовая стыковка в Стамбуле, попробуйте посетить абсолютно бесплатную ознакомительную экскурсию по городу. Экскурсии всегда разные, у нас была водная экскурсия по Босфору с завтраком и обедом в ресторане (бесплатно). С погодой повезло и виды открывались потрясающие. Еще понравилось на Принцевых островах (недалеко от Стамбула), мы брали двухместный велосипед и катались вокруг острова.









Узбекистан. Запомнился город-крепость Хива (опять же из наших туристов мало кто там бывал и мало кто слышал, все знают Ташкент, Бухару, Самарканд). Хива небольшая, за день можно обойти вокруг, но колоритная, с красивыми минаретами и хорошо сохранившимися глиняными постройками. Мне она напомнила город из диснеевского мультфильма про Алладина. А еще за несколько дней в Узбекистане мы побывали и на горнолыжном курорте, заваленном снегом, и в пустыне — Каракум.









Филиппины. Опять же мы не ограничились попсовым и популярным у русских туристов островом Боракай и пожили на острове Корон, откуда брали лодку и плавали на еще более мелкие уединенные островки. На Короне побывали на боях петухов, довольно кровопролитно, но колоритно, все местные эти бои обожают, собираются, делают ставки, сильно болеют за выбранных кандидатов. Такое местное развлечение. При нас раненных в бою петухов хозяева зашивали прямо на месте, уж не знаю, куда потом этих птиц отправляют — в суп или снова в бой, когда все заживет. А еще на Филиппинах чудесный подводный мир для любителей снорклинга и дайвинга.









Швеция. Очень понравился Стокгольм по всем параметрам: красивый зеленый город с дружественной атмосферой. Останавливались в Стокгольме на ночь в отеле Langholmen Hotell, он располагается в здании бывшей тюрьмы — уникальный опыт. Конечно же, сейчас там все максимально цивильно. Еще, гуляя в парках города, заметила, как много там отдыхает семей, именно семей, и у всех по 2–3 ребенка, по 1 ребенку я даже особо не замечала. Шведы любят большие семьи.









Остров Сен-Мартен. Примечателен он пляжем Махо-Бич, вплотную к которому подходит аэродром, и самолеты, в том числе огромные «Боинги», пролетают очень низко над вами. Мы приехали часов в 8 утра, самые первые, и часа за полтора-два народу пришло порядочно. Самолеты там садятся каждые пару минут, до полудня летают маленькие, а вот потом настает очередь огромных «Боингов». Ощущения невероятные, когда стоишь высматриваешь на горизонте сверкающую на солнце стальную точку и очень-очень ждешь тех самых огромных самолетов.





Когда они пролетают, ударной волной позади самолета поднимает волны у берега, все вещи, сумки с пляжа катятся в воду. Еще люди там любят развлекаться и вставать у забора, которым обнесен аэропорт, в тот момент, когда большой самолет идет на разгон, чтобы улететь. Людей ударной волной из турбин сносит с ног, а лица обжигает горячий ветер, пахнущий топливом, по лицу колют многочисленные иголки от взметающегося из-под ног песка.