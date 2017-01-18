Участница «Дом-2» из Новосибирска и героиня статьи SHE с размахом отметила свадьбу в Нью-Йорке — со своим мужем она познакомилась на НГС

​В ноябре героями SHE стала новосибирская пара — Валерия и Сергей. Все началось с того, что девушка написала письмо в редакцию, чтобы поблагодарить сайт знакомств НГС за судьбоносную встречу. И оказалась героиней интервью, в котором описала историю своей любви, закончившуюся интересной свадьбой. Вместо банкета с тамадой они с уже мужем заказали билеты на самолет и американские визы и отметили бракосочетание прогулкой по Нью-Йорку. Корреспондент SHE посмотрела, как молодожены гуляют по зимним улицам на другом конце Земли и делятся своими впечатлениями в Instagram.

Доброе утро👻 Фото опубликовано ВАЛЕРИЯ_NEMELADZE🌚 (@moon.with.sugar) Янв 11 2017 в 10:56 PST

​«И для меня, и для него — свидания с сайта знакомств в большинстве случаев заканчивались разочарованием. Нужно много всего перелопатить, чтобы найти своего человека. Я уже столько на сайтах просидела, что у меня просто должен был однажды случиться джекпот! И вот он — мой счастливый случай. Я ждала его всю жизнь», — рассказывала Валерия в прошлом интервью.





Самая интригующая часть знакомства вслепую — первое свидание. Многие девушки, опасаясь встретить на нем героя, не соответствующего ожиданиям, хитрят. Например, говорят: я буду в зеленом пальто. А сами появляются в бежевом, проходят незамеченными мимо, оценивая «пришельца». И если кандидат внушает опасения, молча исчезают. Примерно так же поступают и некоторые мужчины.







«Договорились о первом свидании. Выхожу из подъезда, смотрю — стоит красная "Мазда", а в ней сидит парень в красном пуховике. Первая мысль: да что же это такое, опять не повезло, что это за мажор, весь в красном?» — рассказывала, смеясь, Валерия. Но все-таки она не сбежала, согласилась на чашку кофе. И не разочаровалась: «В общении с ним было просто и комфортно. С этого момента мы уже не расставались».

«Признание в любви случилось через три месяца после знакомства. А еще через несколько месяцев — предложение. Мы зашли на ужин в ресторан. Вдруг он закопошился… Потом выставил кольцо на стол и сказал: "Короче… Я хочу, чтобы ты стала моей женой". Это было максимально неромантично. Но в этом и есть кайф», — вспоминает Лера.







Молодые люди обнаружили у себя много общего. Например, они оба не любят классических свадеб с незнакомыми людьми за столом и пафосными поздравлениями. На тему их свадьбы в социальных сетях намекает лишь дизайнерский букет белых роз с черными лентами.

«Свадьба у нас тоже будет неклассическая. Сначала мы хотели сделать ее в стиле "Семейки Аддамс". А потом решили — просто распишемся, сводим мам в ресторан и улетим в Нью-Йорк или Гонконг. Мне совершенно не хочется маскарада, белого платья в стиле "торт", стереотипов», — обещала Валерия.



В свадебное путешествие сибирские молодожены чаще всего планируют отправиться в какие-нибудь теплые страны. Однако бывают и интересные исключения. Одна из героинь SHE, Мария Савина, рассказала, например, о свадьбе, сыгранной в Исландии.







Валерия же с Сергеем, несмотря на зиму, отправились гулять по улицам Нью-Йорка. Судя по фотографиям, погода не балует молодоженов солнечными днями, зато фото напоминают кадры из фильма «Секс в большом городе».

Поймать частичку новогоднего NY,бесценно😌 Фото опубликовано ВАЛЕРИЯ_NEMELADZE🌚 (@moon.with.sugar) Янв 15 2017 в 3:35 PST

Кайф😜 Фото опубликовано ВАЛЕРИЯ_NEMELADZE🌚 (@moon.with.sugar) Янв 16 2017 в 3:29 PST

Отель проставился😆А деревянная клубника,она и в Америке деревяннная☝️ Фото опубликовано ВАЛЕРИЯ_NEMELADZE🌚 (@moon.with.sugar) Янв 11 2017 в 5:10 PST





Если вы познакомились с помощью сайта НГС, напишите нам свою историю на почту she@ngs.ru или в комментариях к статье. Также мы всегда рады рассказать интересные и необычные истории любви — если у вас такая или вы стали ее свидетелем, — смело пишите на редакционную почту.

